Ancora nuvolosità diffusa ed a tratti molto intensa in Liguria, specie sulla costa, per il passaggio di correnti umide di origine meridionale che riescono a filtrare nonostante le condizioni ancora anticicloniche

Queste, nel dettaglio, le previsioni Meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Giovedì 12 ottobre 2023

Ancora condizioni di cielo nuvoloso o molto nuvoloso su gran parte della Liguria, in particolare lungo i litorali nelle ore mattutine.

Nel pomeriggio sarà possibile qualche temporanea schiarita, più decisa sulla riviera di Ponente. Ritorno a cielo molto nuvoloso ovunque entro sera.

Venti deboli da Sud

Mare poco mosso

Temperature stazionarie

sulla costa: minime 16/20°C; massime 22/25°C

nell’entroterra: minime 6/13°C; massime 21°C/23°C