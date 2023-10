Il campo di alta pressione presente sul Mediterraneo si indebolisce lentamente e lascia passare una debole perturbazione che interesserà la nostra regione nel fine settimana.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Venerdì 13 ottobre 2023

Giornata nel complesso nuvolosa sulla nostra regione. Possibili pioviggini o deboli piovaschi in corrispondenza degli addensamenti più intensi al mattino sul settore centrale.

Schiarite sui versanti padani.

Nel pomeriggio ancora qualche debole piovasco nelle aree interne del settore centrale, in attenuazione nella seconda parte del pomeriggio.

Nubi irregolari altrove con maggiori schiarite ai lati della regione e sui versanti padani.

Ventideboli o moderati da sud-est

Mare da poco mosso a mosso.

Temperature stazionarie o in lieve calo le massime

sulla costa temperature minime tra 16 e 20°C e temperature massime tra 21 e 24°C

nell’entroterra temperature minime tra 6 e 13°C e temperature massime tra 20 e 23°C