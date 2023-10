Ventimiglia (Imperia) – Nascondevano ben 50 chili di cocaina in macchina ma sono stati scoperti dai cani antidroga e arrestati. Sono stati tradidi dal nervosismo e da quei fustini del detersivo in polvere che “stonavano” con il Suv di lusso con il quale viaggiavano i due cittadini rumeni di 37 e 33 anni fermati per un controllo delle forze dell’ordine.

Le reazioni nervose e quei fustini “sospetti” hanno convinto le forze dell’ordine a fare intervenire Jester e Cally, cani anti droga dal fiuto finissimo.

I due animali hanno subito segnalato la presenza di droga e di denaro contante nascosti nei fustini e così sono scattati i controlli approfonditi.

Nei fustini sono stati così trovati diversi panetti incellofanati e altri 33 sono spuntati dagli interni di lusso delle portiere e dei sedili. In totale oltre 50 chili di cocaina purissima che sul mercato avrebbe fruttato cifre da capogiro.

Nell’auto sono stati trovati anche rotoli di banconote da 20 euro per un totale di 10mila euro e gioielli e orologi di valore.

Il materiale è stato sequestrato e i due corrieri sono finiti in manette.