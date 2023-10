Genova – Ieri sera hanno protestato davanti ad uno dei due centri per Minori non accompagnati stranieri ed oggi minacciano di bloccare il traffico a partire da piazza Rotonda per impedire di fatto le partite previste nei campi sportivi. Una trentina di persone ha manifestato ieri sera, a San Desiderio, contro la presenza nel quartiere di due strutture destinate ad accogliere i ragazzi stranieri che sono arrivati in Italia senza familiari. Una protesta molto tesa che ha fatto scattare la presenza delle forze dell’ordine in numero anche superiore a quello dei dimostranti.

La protesta è iniziata intorno alle 22 ed è proseguita per alcune ore senza eccessi ma l’atmosfera era pesante.

I manifestanti, in larga parte residenti della zona, denunciano l’aumentare di reati e di tensioni tra i giovani del quartiere e alcuni Migranti ospitati nelle strutture.

Alle “accuse” replicano i gestori delle strutture di accoglienza che parlano di “protesta limitata ad una parte esigua della popolazione”.

Oggi, stando alle dichiarazioni degli organizzatori, la protesta dovrebbe ripetersi a Borgoratti, con concentramento del presidio in piazza Rotonda, all’inizio della strada per San Desiderio. L’intenzione è di bloccare il traffico per impedire la disputa delle partite di pallone previste in mattinata.