Liguria – Chiuderà questa mattina alle 8, salvo modifiche al calendario dei lavori, il Traforo del Monte Bianco che necessita di importanti lavori di adeguamento e in Liguria scatta il piano di osservazione dei flussi del traffico perché si teme un importante aumento del passaggio, specie sull’autostrada A10 Genova – Ventimiglia, del traffico pesante. Una situazione che potrebbe causare ulteriori disagi sulla rete ligure già alle prese con cantieri e code chilometriche e che potrebbe prolungarsi sino al prossimo 18 dicembre quando è prevista la fine dei lavori.

A rivelarlo le preoccupazioni delle associazioni dei Trasportatori che prevedono la possibilità di uno spostamento sull’asse Liguria – Francia di parte dell’enorme traffico di Tir che normalmente passa dal Traforo del Monte Bianco.

Un aumento che impatterebbe in maniera molto dura sulla rete autostradale ligure già alle prese con anni di lavori, cantieri, chiusure e restringimenti di carreggiata.

A spingere verso l’itinerario alternativo che passa dalla Liguria sarebbero le chiusure alternate degli altri valichi importanti per i traffici merci Liguria.

Il traforo del Fréjus resta infatti chiuso per il traffico ferroviario e sono previste chiusure parziali nelle ore notturne ancora per settimane mentre il San Gottardo resta chiuso fino alla fine di ottobre per importanti lavori alla volta. Con il traforo del Gran San Bernardo a senso unico alternato dalle 22 alle 6 del mattino il quadro delle “complessità” nel ramo trasporti risulta evidente e la possibilità che il “passaggio” per la Liguria venga preso in considerazione appare chiaro.