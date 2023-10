Genova – Un grave incidente si è verificato nelle prime ore della mattinata odierna in via San Benedetto, nella zona di Principe, quando un’auto e una moto sono venute a contatto, scontrandosi.

Ad avere la peggio i due giovani a bordo del mezzo a due ruote, entrambi sbalzati sull’asfalto. Il ragazzo alla guida è stato trasportato all’ospedale Galliera, mentre la passeggera 22enne al San Martino: entrambi erano in codice rosso ma coscienti e non sarebbero in pericolo di vita.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118, anche alcune volanti della Polizia Locale, le quali hanno effettuato i rilievi necessari per chiarire la dinamica del sinistro stradale.