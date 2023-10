Rezzoaglio (Genova) – Forse un malore o una brutta caduta in un canalone a provocare la morte del cercafunghi di 63 anni trovato morto ieri dopo ore di ricerche nei boschi della zona.

L’uomo, residente a Milano, era in Liguria in visita da amici e aveva deciso di fare una battuta in cerca di funghi partendo dalla zona di Cabanne. Dopo diverse ore, però, la moglie, preoccupata, ha dato l’allarme facendo scattare le ricerche.

Per ore le squadre di soccorso lo hanno cercato nei boschi sino al tragico epilogo. Il corpo senza vita dell’uomo è stato trovato in un canalone, in una zona molto impervia.

Ora sarà l’autopsia a chiarire le cause del decesso e a stabilire se il cercafunghi sia morto per un malore o per la caduta.