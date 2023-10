Ceranesi (Genova) – Un incidente si è verificato questo pomeriggio, poco dopo le ore 16:00, intorno alla località Gaiazza, sulle alture genovesi.

Secondo quanto emerso, un ragazzino di 13 anni sarebbe caduto mentre si trovava sopra la sua bicicletta. Non è chiara la dinamica dell’incidente e neanche le sue condizioni di salute, ma è in corso l’intervento dell’elisoccorso per prestare i soccorsi necessari.

Sul posto vigili del fuoco, soccorso alpino e sanitari del 118.