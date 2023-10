Genova – Scattano le modifiche alla circolazione veicolare in piazza Cavour tra l’ex mercato del Pesce e la Caserma san Giorgio. Le modifiche si sono rese necessarie per disciplinare l’accesso diretto, lungo la direttrice via Mura di Malapaga, all’area del Porto Antico con la realizzazione di un varco veicolare attraverso lo spartitraffico esistente, regolato da un impianto semaforico. Le modifiche, in particolare, prevedono:

• Senso unico di marcia est-ovest lungo il nuovo tratto di collegamento davanti all’ex mercato del pesce;

• Nel tratto tra vico Damiata e via Mura della Malapaga, compreso tra i civici 1 e 2, l’isola di traffico e l’ex mercato del pesce: senso unico di marcia in direzione Nord-Sud; i veicoli in transito devono dare la precedenza ai veicoli che arrivano dal nuovo tratto di collegamento davanti all’ex mercato del pesce; realizzazione di una nuova isola di traffico.

• Realizzazione di un nuovo varco veicolare in corrispondenza dell’isola spartitraffico a centro strada a protezione delle pile della sopraelevata;

• Soppressione della corsia riservata ai mezzi pubblici lato monte della piazza, tra il civico 15 e l’intersezione con via Turati.

Inoltre, sempre in zona Cavour, nell’ambito dei lavori di Restauro delle Mura delle Grazie e valorizzazione del percorso (Pnrr), in corso Quadrio, sul lato mare, nel tratto compreso tra l’intersezione con via della Marina e il palo della pubblica illuminazione, sono stabilite le seguenti prescrizioni: limite massimo di velocità di 30 km/h; divieto di circolazione pedonale; divieto di fermata.

Contestualmente, la fermata dei veicoli adibiti al trasporto pubblico locale (N. 0126), è ricollocata immediatamente a levante dell’intersezione con via della Marina.