Genova – Riapre, ma solo un giorno alla settimana, la Biblioteca Federico Campanella di Struppa. Con la conclusione dei lavori di ammodernamento degli impianti torna a disposizione della cittadinanza, pur con orario ridottissimo, la biblioteca del Municipio IV Media Val Bisagno presente nell’edificio della scuola primaria di Prato.

Ieri una bella cerimonia e oggi le prime perplessità visto che è stato comunicato che, al momento, l’unico giorno di apertura è stato fissato nel martedì, dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00 e non è chiaro se l’orario, decisamente “ridotto” potrà essere esteso nei mesi a venire.

Aperta nel 1954 e intitolata Federico Campanella – patriota del Risorgimento italiano sepolto a Genova, nel Cimitero Monumentale di Staglieno, accanto alla tomba di Giuseppe Mazzini – la biblioteca ha una superficie di 135 metri quadrati così suddivisi: area front-office e servizio prestito, area servizio internet, area narrativa adulti e fondo locale, sala ragazzi, sala adulti. È garantito l’accesso facilitato alle persone con disabilità.

La biblioteca ha un patrimonio bibliografico di 11.000 volumi suddiviso tra fondo locale (sezione specializzata su Genova e Liguria), narrativa e saggistica per adulti e ragazzi, e offre i seguenti servizi: lettura e consultazione volumi; informazioni e consulenze bibliografiche; catalogo informatizzato; prestito informatizzato; digital lending (servizio online di consultazione e prestito di risorse digitali); MLOL (edicola digitale); prestito collettivo per gruppi e scolaresche; consultazione internet con possibilità di effettuare stampe (a pagamento); servizio fotocopie da testi della biblioteca (a pagamento); attività culturali e didattiche.

La biblioteca “Federico Campanella” è situata dal 1959 nell’edificio della scuola primaria di Prato per avvicinare, oltre alla popolazione scolastica, persone di tutte le età.

Già ristrutturata negli arredi e rinnovata nel patrimonio librario nel 1981, oggi la biblioteca rappresenterebbe un importante presidio culturale e sociale per la media e alta Valbisagno che si affianca al principale polo bibliotecario del territorio, la biblioteca civica “Aurelio Saffi” di Molassana e il contiguo Auditorium, inaugurati nel 2021 nelle aree ex Boero.