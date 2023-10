Scatterà questo pomeriggio alle 17, salvo modifiche, lo stato di Allerta Gialla per temporali diffuso da Arpal sulla base delle previsioni meteo per la giornata di oggi, mercoledì 18 ottobre.

Lo stato di allerta per maltempo e temporali dovrebbe restare in vigore sino alle 23,59 e interesserà le zone B (Centro) , C (Levante) ed E (versanti padani di Levante)

Atteso un deciso peggioramento nella seconda parte della giornata con alta probabilità di temporali forti o organizzati su BCE; bassa probabilità sul resto della regione.

Sono attesi fenomeni precipitativi con intensità fino a molto forte su CE, fino a forte su B, moderata su D.

Cumulate elevate su C, significative su BE.

Venti settentrionali in rinforzo fino a forti su AB, anche rafficati.

Queste le previsioni di Arpal per i prossimi giorni:

GIOVEDI’ 19 OTTOBRE: Si mantengono condizioni di instabilità con alta probabilità di temporali forti o organizzati su BCE; bassa probabilità sul resto della regione. Sono attesi fenomeni precipitativi con intensità fino a forte su CE, moderata su B. Cumulate significative su CE. Venti ancora forti settentrionali su AB; in aumento dai quadranti meridionale fino a localmente forti su C nella seconda parte della giornata.