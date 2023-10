Genova – Inizieranno a luglio 2024 i lavori per la realizzazione dello Skymetro, l’infrastruttura sopraelevata che, secondo i progettisti costituisce l’estensione dell’esistente rete metropolitana di Genova alla valle del torrente Bisagno, dalla stazione FS Brignole a Molassana.

Questa mattina la presentazione del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica dell’opera negli uffici del Matitone da parte dell’assessore alla Mobilità Matteo Campora e del coordinatore della Mobilità Urbana Sostenibile Enrico Musso, alla presenza anche del consigliere delegato alla Mobilità della Città Metropolitana Claudio Garbarino e del presidente del Municipio Bassa Valbisagno Angelo Guidi.

«Il progetto è stato finanziato dal ministero dei Trasporti con 398 milioni di euro – ha spiegato l’assessore Matteo Campora – abbiamo avviato ieri la conferenza dei servizi. È un progetto innovativo e sostenibile con 7 chilometri di pannelli fotovoltaici che alimenteranno la metropolitana: migliorerà la qualità della vita dei cittadini e delle imprese della Valbisagno con un collegamento da Molassana a Brignole in meno di 11 minuti. È un’autentica rivoluzione della mobilità della Valbisagno che darà una risposta mai data fino a oggi. Provvederemo nei prossimi mesi a chiedere apposito finanziamento per il prolungamento fino a Prato in modo da servire anche i comuni della città metropolitana».

La nuova tratta della metropolitana, interamente a cielo aperto (SkyMetro), prevede un’infrastruttura di lunghezza di circa 6,9 km, con sei nuove stazioni, oltre a quella iniziale della linea esistente (Brignole, che costituisce anche nodo di scambio con la rete ferroviaria nazionale).

Il primo tratto della linea è progettato in sponda sinistra, per poi passare con un’opera di scavalco del torrente, alla sponda destra e proseguire fino a raggiungere la prima stazione, Romagnosi.

All’altezza dello stadio Luigi Ferraris il tracciato prevede un nuovo spostamento sulla sponda sinistra (nel tratto di copertura del Bisagno) per proseguire fino alla stazione terminale di Molassana, con quattro ulteriori stazioni intermedie (Parenzo, Staglieno, Guglielmetti, San Gottardo).

La struttura sarà costituita da un impalcato in acciaio sorretto da pile con sezione circolare dal diametro di 1,70 m con campate di 32 m dimezzate in corrispondenza delle stazioni.

Trasversalmente rispetto alla struttura metallica verrà posizionata una copertura metallica che fungerà da supporto alla linea di contatto dei treni e ospiterà pannelli fotovoltaici per l’alimentazione della linea (con una copertura prevista del 50% di fabbisogno).

Il tracciato è interamente a doppio binario e la frequenza d’esercizio massima prevista sarà di 6 minuti, per 19 ore totali giornaliere.

I treni precorreranno l’intera tratta in meno di 11 minuti. Le stazioni, progettate per limitare gli impatti al disegno urbano esistente, saranno collegate al livello strada da tre rampe di scale e due coppie di ascensori ciascuna consentendo di eliminare le barriere architettoniche.

L’andamento del tracciato ha tenuto conto degli aspetti idraulici, geologici e geomorfologici dell’area, anche nel posizionamento di stazioni e locali tecnici, sempre situati in una quota di accesso rialzata dal piano strada, proprio al fine di garantire la sicurezza dell’infrastruttura, nonché a proteggere le apparecchiature a essa collegate.

Il progetto, in sinergia con altre azioni di sviluppo e sostegno della mobilità urbana, porterà a un significativo cambiamento nelle abitudini di trasporto in Valbisagno, con una previsione di crescita di utilizzo del mezzo pubblico del 27% su base annua.

L’inizio attività del cantiere sarà al termine dell’iter autorizzativo, la procedura di gara d’appalto integrato e le fasi di aggiudicazione e consegna dei lavori, per terminare le attività entro la metà del 2027.

1. Progetto Skymetro: il prolungamento della metropolitana sino a Molassana presentato in Conferenza dei servizi

2. 6,9 km di lunghezza, 6 fermate, 19 ore al giorno di servizio, frequenze ogni 6 minuti, tempo di percorrenza della tratta di meno di 11 minuti (10 min.50 sec)

3. 60.000 persone al giorno trasportate per oltre 20 milioni di passeggeri all’anno

4. 50% dei consumi di esercizio in energia elettrica recuperati tramite politiche green e ecosostenibili

5. Inizio dei cantieri a metà 2024, una volta terminato l’iter autorizzativo