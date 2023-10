Chiavari – Scuole di ogni ordine e grado chiuse, domani mattina, venerdì 20 ottobre, a causa del maltempo. A deciderlo il sindaco Federico Messuti che in serata ha firmato l’ordinanza con cui ordina la chiusura delle scuole presenti sul territorio comunale.

Anche Chiavari, dunque, si aggiunge ai Comuni che hanno deciso di lasciare chiuse le scuola in previsione dell’arrivo di una forte perturbazione che ha fatto scattare per domani, sino alle 15, lo stato di Allerta Arancione, il più alto per temporali.

Ecco l‘elenco dei Comuni che terranno chiuse le scuole