Liguria – L’ondata di maltempo che sta interessando la nostra regione si intensificherà nelle prossime ore e proseguirà anche domani e anche in ragione dell’allerta arancione prevista per la mattinata di domani su tutto il territorio regionale, sono diversi i comuni che hanno deciso di chiudere le scuole per precauzione.

Il timore è quello che le persone possano trovarsi ad affrontare emergenze improvvise o che si mettano in viaggio, usando auto e mezzi in ore nelle quali potrebbe verificarsi una emergenza legata alle avverse condizioni meteo. Per questi motivi molti sindaci preferiscono chiudere le scuole e lasciare che i bambini restino a casa.

Ecco, di seguito, l’elenco completo (in aggiornamento):

PROVINCIA DI IMPERIA

Bordighera

Camporosso

Dolceacqua

Ospedaletti

Pigna Pieve di Teco

Perinaldo

Ranzo

Riva Ligure

Sanremo

San Bartolomeo al Mare

San Biagio

San Lorenzo al Mare

Santo Stefano al Mare

Soldano

Taggia

Vallecrosia

Ventimiglia

PROVINCIA DI SAVONA

Alassio

Albenga

Albissola Marina

Andora

Bergeggi

Borghetto Santo Spirito

Borgio Verezzi

Ceriale

Giustenice

Laigueglia

Magliolo

Pietra Ligure

Quiliano Sassello Savona

Spotorno Stella

Tovo San Giacomo

PROVINCIA DI GENOVA

Arenzano

Bargagli

Bogliasco

Casarza Ligure

Chiavari

Cogoleto Crocefieschi

Montoggio

Pieve Ligure Rapallo

Recco

Santa Margherita Ligure Sestri Levante

Sori

PROVINCIA DI LA SPEZIA

Arcola

Bolano

Borghetto Vara

Brugnato Castelnuovo Magra

Deiva Marina Follo

La Spezia

Lerici

Levanto

Monterosso

Portovenere

Pignone Riccò del Golfo

Riomaggiore Sarzana

Santo Stefano Sesta Godano Vernazza

Vezzano Ligure Zignago