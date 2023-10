Genova – Un container vuoto che vola sulla strada sottostante a causa delle forti raffiche di vento e “sfiora” un camion di passaggio. Poteva avere ben altro finale l’incidente avvenuto questa mattina, intorno alle 10, presso il Bolzaneto Container Terminal, in ValPolcevera, a causa del vento uno degli enormi contenitori in metallo è letteralmente “volato” dalla pila sulla quale si trovava per precipitare sulla strada sottostante, regolarmente aperta al traffico.

Il container della società Derrick ha bloccato completamente il traffico sino all’intervento dei vigili del Fuoco.