Genova – Prosegue la mattinata di allerta arancione causa maltempo prevista su tutto il territorio regionale e che si concluderà soltanto alle ore 15 del pomeriggio.

Nel capoluogo ligure la pioggia cade ad intermittenza dalle prime ore del giorno e, a metà mattinata, si sono segnalati alcuni disagi. La polizia locale ha momentaneamente predisposto la chiusura della viabilità in via Bruzzo e via Geminiano, lungo la Valpolcevera: la prima a causa di un container vuoto finito sulla carreggiata (senza causare feriti), la seconda per la presenza di alcuni rami.

La chiusura è avvenuta intorno alle 11 e, al momento, è ancora in atto.