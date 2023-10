Liguria – Notte di duro lavoro per i Vigili del fuoco che sono intervenuti in diverse ocalità per alberi abbattuti dalle forti raffiche di vento che nella notte hanno raggiunto i 150 chilometri orari.

I pompieri sono intervenuti sulla strada tra Borzonasca e Santo Stefano d’Aveto dove sono stati segnalati diversi alberi abbattuti dalle raffiche di vento.

In particolare interventi in localitàCampori, sulla strada provinciale 586

Interventi dei Vigili del fuoco anche in val Trebbia tra Rovegno e Torriglia e sempre per alberi abbattuti o rami spezzati che sono caduti sulla strada.

Arpal segnala che nelle ultime ore si sono registrate raffiche fino a 150 km/h sulle alture di Ronco Scrivia, sino a 124 km/m a Casoni di Suvero, 120 km/h sulle alture di Sori. Precipitazioni che hanno interessato Imperiese ed entroterra Savonese; le cumulate orarie maggiori sono state a Pigna con 41,8 mm e a Sassello con 40 mm.

Incremento del livello idrometrico di alcuni corsi d’acqua: il fiume Nervia a Isolabona si è alzato di 1,5 metri, il Bormida di Spigno a Ferrania alzato di 1,39 metri, lì Argentina a Montalto Ligure di 2,22 metri.

(Foto di Archivio)