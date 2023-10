Genova – Una versione genovese del film The Mule (il corriere) di Clint Eastwood quella vista a Bolzaneto dove i carabinieri in borghese hanno incrociato un’auto che procedeva in modo incerto e pericoloso e l’hanno fermata per accertamenti.

Giunta sul posto anche una pattuglia nel nucleo radiomobile, l’anziano alla guida, 75 anni, è stato sottoposto al test che rileva la presenza di alcol nel sangue.

Nel frattempo i militari hanno chiesto al pensionato di aprire il bagagliaio scoprendo che trasportava ben 32 chili di droga per un valore di oltre 300mila euro.

Come nel film del celebre attore e regista americano, si sospetta che l’anziano 75enne sia un “corriere” che trasporta la droga per conto di altri.

Le indagini accerteranno tutta la faccenda.