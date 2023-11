Genova – Incidente stradale, poco dopo le 20,30, in viale Bracelli, nel quartiere di Marassi. Coinvolto un portapizze che stava consegnando nella zona a bordo della sua moto.

Nell’impatto con un veicolo che proveniva in direzione contraria il giovane è caduto a terra riportando diverse ferite.

Soccorso da alcuni passanti, il ragazzo è stato poi trasportato in ospedale con l’ambulanza inviata dal 118.

Le sue condizioni non sarebbero gravi.