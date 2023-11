Genova – Canoisti in mare nonostante la mareggiata con onde record a Nervi. Ha suscitato molte perplessità, questo pomeriggio, la presenza in mare, all’imboccatura del porticciolo, di un gruppo di tre canoisti che hanno sfidato a lungo il mare proibitivo e le onde che martellavano la scogliera.

In molti hanno chiamato per segnalare la presenza delle persone in mare ma nessuno sembra essere intervenuto per richiamare gli avventati sportivi e convincerli a rientrare.

Sarà forse sembrata l’occasione “speciale” per fare attività in condizioni “estreme” ma in molti hanno osservato che, in caso di incidente, altri avrebbero dovuto richiare la vita per salvare quella di persone forse un pò troppo convinte di poter affrontare qualunque condizione meteo-marina.