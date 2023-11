Masone (Genova) – Al volante con un tasso alcolico sette volte superiore al limite di Legge, è successo ad un automobilista di 40 anni che è stato fortunatamente fermato dai carabinieri prima che potesse causare un incidente. Quando i carabinieri lo hanno sottoposto al test che rileva la presenza di alcol nel sangue avevano già il sospetto che l’uomo, cittadino bielorusso, avesse bevuto qualche bicchiere di troppo ma quando la strumentazione ha dato il risultato dell’esame non riuscivano a credere ai loro occhi. L’automobilista fermato a Masone circolava alla guida della sua vettura nonostante un tasso alcolemico nel sangue di ben sette volte superiore al limite previsto dalle normative.

L’uomo è stato subito fermato e la sua patente sospesa. Dovrà rispondere anche di una denuncia per guida in stato di ebbrezza