Genova – Ancora danni per la nuova ondata di maltempo che sta colpendo la Liguria e a Genova Castelletto è crollato un muraglione di un parcheggio privato.

La frana è avvenuta in via Cabrini e ha fatto precipitare alcune auto contro una casa vicina ma fortunatamente non si registrano feriti.

Sul posto sono arrivati i soccorsi del 118, i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale, che al momento ha chiuso al traffico veicolare il transito, deviandolo su via Acquarone.

Diversi i danni e i disagi causati dalla nuova ondata di maltempo. A Ponente, tra Multedo e Pegli, allagato il sottopasso che porta al casello autostradale. Alcune vetture sono rimaste bloccate e circondate dall’acqua.

Roventi polemiche, sui social, per la mancata allerta meteo in presenza di precipitazioni abbondanti e persistenti.

(Foto da Instagram @ilmugugnogenovese)

articolo in aggiornamento