Genova – Anche i musicisti del Teatro Carlo Felice entrano in agitazione ed è a rischio il concerto di apertura della stagione previsto per venerd’ 17 novembre.

Dopo Palermo, Napoli e Torino, anche nel capoluogo ligure divampa la protesta dei maestri d’orchestra che chiedono il rinnovo del contratto e sono preoccupati per i tagli decisi dal Governo e inseriti nella Legge finanziaria in approvazione in questi giorni.

La prima della Stagione del Teatro Carlo Felice è così a rischio e se non ci saranno segnali di apertura concreti lo sciopero proseguirà bloccando proprio il concerto del 17 novembre, l’opera Werther di Massenet.

Non si tratterebbe della “prima” saltata in Italia poiché la situazione di agitazione dei maestri d’orchestra è nazionale e uno dopo l’altro coinvolge tutti i principali teatri nazionali.

Il prossimo 14 novembre si terrà un incontro a Genova, tra il Sovrintendente del Teatro e i sindacati e dall’esito della riunione dipenderà la Prima del Carlo Felice.