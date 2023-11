Genova – Ancora frane e smottamenti nel capoluogo ligure dopo le forti precipitazioni di ieri pur senza alcuna allerta lanciata. Dopo il crollo avvenuto nel pomeriggio di ieri a Castelletto, con 20 famiglie evacuate per il rischio di altri cedimenti e la notte passata fuori casa, un altro cedimento sta preoccupando molto una trentina di famiglie che vive lungo salita Cà dei Trenta a Trasta, in Val Polcevera.

Ieri sera, intorno alle 21, i residenti hanno avvertito delle forti vibrazioni e hanno scoperto delle lunghe e preoccupanti fratture nello stretto nastro di asfalto che da Trasta sale in collina, proprio sopra al gigantesco cantiere per il Terzo Valico che ha scavato enormi gallerie.

Restano isolate una trentina di famiglie e una comunità che ospita persone con problemi di salute. Per raggiungere la zona resta praticabile solo un sentiero sterrato.

Questa mattina, con la luce del giorno, i tecnici della Protezione Civile effettueranno sopralluoghi e accertamenti tecnici ma le spaccature sono davvero enormi e lunghe e preoccupano molto.