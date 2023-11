Genova – Mentre si lavora per comprendere meglio la situazione di emergenza in salita Cà dei Trenta, colpita da uno smottamento che ha reso impercorribile l’unica strada di accesso alle abitazioni di una trentina di famiglie, la rotezione civile regionale ha attivato le procedure per garantire un presidio sanitario alle famiglie e alle comunità terapeutiche del Ceis rimaste parzialmente isolate a Genova Trasta, a seguito del cedimento della strada in salita Ca’ dei Trenta avvenuto ieri

La Sala Operativa regionale di Protezione civile ha allertato il 118 regionale e rimane in costante contatto con i colleghi del Comune di Genova per monitorare la situazione