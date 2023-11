Genova – Almeno 13 ragazzini rapinati negli ultimi mesi. Il rapinatore seriale di Castelletto continua a colpire giovani e giovanissimi senza essere “preso” e nel quartiere, nella zona tra corso Magenta, Spianata Castelletto, corso Firenze e i giardini Pelizzari, i genitori non sono più tranquilli e cercano di non mandare più i figli a scuola da soli.

Il rapinatore seriale ha un modus operandi sempre uguale: aspetta i ragazzi in angoli meno frequentati di percorsi fatti quotidianamente dagli studenti e li affronta puntando loro un coltello. Segue richiesta di consegnare catenine d’oro, denaro contante e telefonino.

Non insegue le vittime se fuggono ma il più delle volte le terrorizza al punto da lasciarle paralizzate dalla paura anche quando si allontana.

Riconoscere il malvivente sarebbe “semplice” per via di tatuaggi sul volto ed un piercing molto riconoscibile eppure sembra sfuggire abilmente ai tentativi di acciuffarlo.

Le forze dell’ordine gli danno la caccia ormai da più di un mese e sembra dispongano di almeno una ripresa video che lo riprende in modo abbastanza riconoscibile ma probabilmente non è mai stato fermato per altri reati e non è “catalogato”.

Le famiglie che abitano nella zona dei sui “colpi” hanno paura e c’è chi accompagna a scuola i figlia anche se ormai adolescenti.