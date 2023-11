Genova – Si fingevano malati e dopo essere entrati nell’ospedale San Martino derubavano i pazienti veri. Cinque persone sono già state identificate dalle forze dell’ordine grazie alle telecamere di sicurezza installate dai tecnici dell’ospedale proprio per garantire la sicurezza all’interno dei reparti.

Le immagini registrate, inoltrate alle forze dell’ordine, mostrano persone che circolano per i reparti approfittando dei momenti di distrazione o della debolezza dei pazienti e dei parenti in visita.

Rubati orologi, denaro, borse ma anche gioielli e oggetti di grande valore affettivo.

I cinque sono stati identificati e denunciati mentre altre immagini sono al vaglio degli investigatori per poter individuare altri malviventi che non si facevano scrupolo di derubare persone malate e in evidente difficoltà.