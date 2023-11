Genova – Una delle panchine in marmo costruite accanto della fontana di piazza Campetto è stata danneggiata. Ignoti ne hanno abbattuto una parte, probabilmente facendo manovra con un mezzo.

La segnalazione è arrivata in mattinata da passanti che hanno visto la struttura parzialmente danneggiata e abbattuta ed hanno temuto che anche la parte “storica” della fontana avesse subito danni ma fortunatamente al momento non risultano lesioni.

Le telecamere della zona dovrebbero aver ripreso i momenti del danneggiamento e così l’autore potrebbe essere velocemente individuato e costretto a saldare il conto delle riparazioni.