Davagna – Grave incidente, questa mattina, sulla strada per Davagna, nel primo entroterra genovese, con due autovetture che si sono scontrate per cause ancora da accertare. Uno dei veicoli si è ribaltato ma fortunatamente non si registrano feriti gravi.

Le persone a bordo dei due veicoli sono state soccorse da passanti prima e poi dalla Croce Rossa di Davagna ma non avevano bisogno di ricovero ospedaliero.

Indagini in corso, in via Calvari, per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.