Rapallo celebra il cioccolato artigianale con una festa che si terrà dal 17 al 19 novembre. Il Lungomare Vittorio Veneto si trasformerà in un’esposizione all’aperto dei prodotti dei maestri cioccolatieri dell’associazione “Choco Amore”, provenienti da più parti d’Italia.

Sui banchi dell’esposizione si troverà dalla raffinata pralineria agli spezzati, dal gianduiotto al cioccolato speziato, con la frutta secca.

Il cioccolato artigianale essendo senza additivi e conservanti, a differenza di quello industriale, è prodotto in quantità limitate ed è quindi difficile da trovare in commercio. È importante consumarlo fresco per godere appieno del suo aroma unico.

Nella tappa del tour del cioccolato artigianale a Rapallo, l’artista friulano Stefano Comelli

realizzerà una scultura dal vivo direttamente da un blocco di cioccolato di ben 100 kg.

Nei tre giorni di manifestazione non mancheranno i laboratori didattici gratuiti aperti a tutti i bambinie il Choco Play. L’iniziativa è volta a diffondere, specialmente alle nuove generazioni, la vera cultura del consumo consapevole e responsabile degli alimenti genuini.

Per partecipare basta prenotarsi sul sito www.festedelcioccolato.it/prenotazione-laboratori