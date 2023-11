Genova – I carabinieri sono arrivati a casa sua, a Sampierdarena, chiamati dai vicini di casa esasperati per gli schiamazzi e la musica a tutto volume ma poi, nel corso del controllo, hanno trovato anche venti grammi di cocaina e trenta di marijuana e una somma di denaro che l’uomo non è riuscito a giustificare.

Nei guai è finito un uomo di 30 anni, originario della Nigeria e con precedenti legati alla droga.

I carabinieri hanno bussato alla porta per chiedergli di non disturbare il vicinato ma hanno capito subito che qualcosa non andava in casa ed hanno approfondito il controllo scoprendo la droga e il materiale per confezionarla e così ai polsi del 30enne sono scattate le manette ed è stato trasferito nel carcere di Marassi in attesa del processo.