Genova – Nascondeva sette grammi di cocaina e tutto il necessario per “tagliarla” con altre sostanze e confezionare dosi da vendere il 40enne fermato dai carabinieri in via Torti, nel quartiere di San Fruttuoso.

L’uomo è stato notato mentre cedeva della cocaina ad un 50enne e fermato è stat trovato in possesso di denaro e droga.

Una perquisizione nella sua abitazione ha permesso di trovare sette grammi della stessa sostanza, oltre 30 grammi di sostanza da taglio, un bilancino di precisione e una modesta somma di denaro, il tutto posto sotto sequestrato.

Il 40enne è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti.