Ceriale (Savona) – Si indaga per omicidio per il ritrovamento, nel greto di un torrente vicino via Tagliasacchi del corpo senza vita di un uomo.

La persona sarebbe Massimo Romano, 47 anni, originario di Novi Ligure, in provincia di Alessandria e a far propendere gli inquirenti per una morte violenta è stata la presenza di un cavo di metallo a legare saldamente la coperta con cui è stato trovato coperto il corpo, con le gambe.

Sul corpo non sarebbero stati trovati segni di violenza ma sarà l’autopsia, ordinata dal magistrato che segue il caso, ad accertare come sia morto Massimo Romano e se il suo sia stato davvero un omicidio o forse un occultamento di cadavere.

Le forze dell’ordine stanno ascoltando le persone vicine all’uomo e i suoi amici e parenti per cercare elementi utili a capire cosa sia realmente avvenuto a Ceriale e se vi fossero persone che potevano avere interesse o motivo di volere la morte dell’uomo.