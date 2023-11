Il campo di alta pressione presente sul Mediterraneo allontana le perturbazioni che potrebbero minacciare il nord Italia e la Liguria e garantirà un periodo con giornate prevalentemente stabili e con temperature decisamente miti per il periodo.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Mercoledì 15 novembre 2023

Al mattino condizioni di cielo sereno o al più velato su tutta la regione

Nel corso del pomeriggio nubi basse in aumento tra Golfo del Tigullio e Spezzino. Cielo sereno, invece, altrove.

Venti al mattino fino a forti da nord-ovest tra Voltrese e Arenzanese e relativo entroterra, più moderati altrove. Nel pomeriggio venti deboli e variabili ovunque.

Mare al mattino ancora molto mosso a levante per onda lunga da sud-ovest, mosso altrove. Moto ondoso in graduale calo nel corso della giornata.

Temperature in calo le minime, in aumento le massime.

Sulla costa temperature minime tra +9/14°C Max: +18/22°C

Nell’interno temperature minime tra +2°C/+9°C Max: +14/18°C