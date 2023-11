Genova – Avrebbe colpito al culmine di una violenta lite con l’uomo che lo molestava via chat e cui aveva chiesto di cancellare il suo numero e interrompere le molestie il 17enne reo confesso dell’omicidio di Ahmed Chawqui, 54 anni, ucciso a coltellate nella sua abitazione di via dei Pescatori, alla Foce.

Il ragazzo ha confessato il delitto spiegando agli inquirenti che ieri pomeriggio si era recato nell’appartamento del 54enne per chiedergli di lasciarlo stare e di cancellare dal suo telefonino il numero di telefono con il quale lo molestava da tempo.

Tra i due sarebbe scoppiata una violenta lite e il ragazzo avrebbe colpito l’uomo con almeno 4 fendenti, uno dei quali mortale.

La confessione sarebbe avvenuta nella caserma dei carabinieri alla presenza della sorella maggiore del ragazzo.

Ora saranno le perizie tecniche ad accertare quali fossero i rapporti tra vittima e assassino e se davvero il 54enne morto accoltellato ieri sera molestasse il ragazzo con chat e telefonate.