L’arrivo di correnti fredde dalla zona a nord delle Alpi porterà nei prossimi giorni ad un lieve calo delle temperature verso valori più consoni al periodo. Possibile leggero aumento della nuvolosità ma non sono però previste precipitazioni.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Giovedì 16 novembre 2023

Al mattino il transito di nubi alte porterà cieli velati su tutta la regione, con addensamenti maggiori sul settore centro-occidentale

Nel pomeriggio, maggiori schiarite a ponente e levante, mentre il centro sarà interessato da cieli poco nuvolosi fino a nuvolosi

In serata, cieli sereni o poco nuvolosi su tutta la regione.

Venti al mattino moderati dai quadranti meridionali sul settore centro-orientale della regione, deboli dai quadranti settentrionali altrove.

Nel pomeriggio, rinforzo al largo di Ventimiglia con raffiche fino a burrasca, fino a forte sull’estremo levante.

Mare da poco mosso a mosso al mattino su tutta la regione, in rinforzo fino a molto mosso nel pomeriggio.

Periodo d’onda basso al mattino (3-4 s), moderato al pomeriggio (6 s)

Temperature in calo sia nei valori massimi che in quelli minimi.

Sulla costa temperature minime tra +10/17°C e massime tra +14/18°C

Nell’interno temperature minime tra +3°C/+11°C e massime tra +7/13°C