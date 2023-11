Sarà la Spotorno Run del prossimo 10 dicembre a chiudere lo straordinario autunno podistico savonese. La gara è alla sua seconda edizione e fa parte del calendario nazionale Fidal: un riconoscimento importante per una prova che sin dal suo esordio si è dimostrata davvero esaltante, soprattutto grazie al suo percorso, un circuito di 5 km da ripetere due volte disegnato per la sua gran parte sul lungomare, con un’andata e ritorno per poi addentrarsi nel cuore della città.

Un tracciato estremamente panoramico, non a caso è l’unica gara che prevede all’orizzonte stagliarsi l’immagine della caratteristica Isola di Sant’Eugenio. Il programma della giornata prevede sia la prova competitiva che quella non agonistica sui 10 km, ma anche la Family Run, camminata ludico-motoria su un solo giro del circuito.

L’appuntamento è fissato in Piazzale Ferrer, al lato dell’Hotel Tirreno da dove verrà dato il via alle ore 10:00. Le premiazioni sono previste alle ore 11:30 e riguarderanno i primi 5 classificati assoluti e i primi 3 di ogni categoria. Il costo dell’iscrizione è estremamente contenuto, appena 13 euro da versare entro il 7 dicembre attraverso il portale RunRace. Chi vorrà provvedere sul posto potrà farlo il sabato di vigilia presso la Casa del Turismo in Via Aurelia 42 ma con un aggravio di 5 euro.

La prova, che varrà quale terza e ultima tappa del Campionato Provinciale, è stata vinta lo scorso anno dall’azzurro Marouan Razine in 31’39” e da Celestina Malugani in 39’03” e sulle strade di Spotorno è già pronta la caccia al nuovo record del percorso.

Per informazioni: Asd Podistica Savonese, https://www.spotornorun10k.com/