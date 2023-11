Genova – Raffica di furti in appartamenti e attività commerciali nelle ultime ore. Questa mattina i titolari di una pizzeria di Pontedecimo hanno scoperto di essere stati visitati dai ladri che hanno aperto il locale ed hanno rubato il fondo cassa. Poco più in la derubato il negozio di un parrucchiere. I ladri hanno portato via strumenti di lavoro e il fondo cassa.

La polizia è stata allertata tra ieri e oggi per un furto in un appartamento di Staglieno dove i ladri hanno forzato la finestra approfittando dell’assenza dei padroni di casa ed hanno tagliato con un flessibile la cassaforte fuggendo poi con un rolex da 10mila euro e 5mial euro in contanti.

Poco prima, a Cornigliano, ignoti hanno aperto una porta blindata con la tecnica della “chiave bulgara” che riesce ad aprire con uno stratagemma le serrature più “datate” e senza il cilindro “europeo”.

Furto in appartamento anche a Sampierdarena dove i ladri hanno forzato una porta e poi hanno aperto una cassaforte fuggendo con il contenuto.

Colpo grosso nella zona dell’Acquasola dove i ladri hanno aperto un cancello privato e sono penetrati in un’abitazione lussuosa dove hanno rubato orologi e gioielli per circa 10mila euro.