Liguria – Da oggi fino al 20 dicembre sarà possibile presentare nuove domande per il Bonus badanti grazie agli oltre 450mila euro di fondi Fse+ 2021-2027 ancora disponibili, che rientrano nei 7,3 milioni complessivi stanziati e che hanno permesso di erogare già oltre 13mila bonus

Verrà così garantito l’accesso al bando a ulteriori 80 famiglie con persone non autosufficienti a carico che non sono riuscite a ottenere il beneficio nelle finestre precedenti

Altre informazioni sul sito https://www.filse.it/bandi-attivi/publiccompetition/261:quarta-edizione-bonus-badanti-e-terza-edizione-bonus-baby-sitter.html