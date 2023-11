Genova – Automobilisti e trasportatori già in coda, alle prime luci dell’alba a causa della ritardata apertura del tratto autostradale chiuso nella notte per lavori.

Coda tra la Foce e Pegli con particolari disagi nella zona di Cornigliano e di Sestri Ponente.

Un messaggio di allerta è stato inviato dalla polizia locale ma in molti lamentano proprio l’assenza di vigili agli incroci per regolare il traffico che si è inevitabilmente riversato sulla viabilità cittadina.

Traffico in tilt anche sulla rete autostradale attorno al capoluogo ligure