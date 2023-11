Automobilisti e trasportatori già in coda, prima dell’alba, sulla rete autostradale attorno al capoluogo ligure.

A creare i disagi maggiori l’apertura con un’ora di ritardo del tratto della A10 tra

Genova Aeroporto e Genova Pra’.

L’apertura era infatti programmata per le 6 mentre le auto hanno iniziato a passare solo dopo le 7.

Coda viene segnalata sull’Autostrada A12 Genova Livorno tra Genova Est in direzione dell’allacciamento con la A7 Genova – Milano e con la A10 Genova Ventimiglia.

Coda anche sulla A10 tra Genova Ovest e il bivio con la A7

Traffico molto rallentato anche tra Genova Aeroporto e Genova Ovest sulla A10 per il congestionamento del percorso.

Auto e camion in coda anche tra Genova Pegli e Genova Ovest sulla A10

Traffico in tilt anche sulla rete viaria cittadina dalle prime luci dell’alba