Genova – Il biglietto ordinario del Bus Amt aumenterà da 1,50 a 2 euro per 110 minuti di validità e quello integrato da 1,60 a 2,20 euro. Autobus ancora più cari per i genovesi dal 15 gennaio del prossimo anno ma scatterà la gratuità per i bambini/ragazzi sino a 14 anni e per gli over70 e resterà gratuita la Metropolitana.

Le novità annunciate dal Comune di Genova dividono l’opinione pubblica e fanno discutere come la riduzione a due sole tipologie di abbonamento rispettivamente a 295 euro anno per l’ordinario e a 200 euro per chi ha meno di 26 anni.

Per chi usa molto l’autobus (e per i turisti) è prevista l’introduzione di un biglietto da 5 euro che avrà la validità di 5 ore (anche sui Treni) mentre il biglietto giornaliero sale a 10 euro per le 24 ore e avrà valore su tutta la rete compresi Volabus, Navebus e per il Trenino di Casella.