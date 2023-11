Genova – Niente taxi dopo il concerto e spettatori “a caccia” di un’auto del servizio pubblico o costretti ad usare i bus. Ancora proteste per i disservizi del servizio di trasporto pubblico delle cosiddette “auto bianche” e ancora lamentele da parte di chi, uscendo la sera per eventi e spettacoli, si ritrova in orari non certo proibitivi a dover cercare i taxi nei posteggi.

Questa volta le lamentele riguardano gli spettatori del concerto di Max Gazzé al Politeama Genovese. Al termine del gremitissimo spettacolo, intorno alle 23,30, gli spettatori si sono riversati per strada e, complice l’età anagrafica non proprio “da ragazzini” ha iniziato a cercare un taxi nel vicino parcheggio di piazza Corvetto ma senza trovarne nessuno.

Una carenza inspiegabile visto l’orario non esattamente notturno e visto che la presenza di Teatri e locali dovrebbe invece prevedere la presenza costante dei tassisti, almeno negli orari “classici”.

Molti hanno chiamato telefonicamente per prenotare il servizio ma i più hanno desistito o si sono diretti alle fermate dei bus o in piazza De Ferrari o a Brignole, con la speranza di trovare un’auto in servizio.

Non è la prima volta che simili disagi vengono segnalati. Spesso la carenza di tassisti si registra all’aeroporto Cristoforo Colombo o vicino allo stadio, in piazza Carloforte dove addirittura si segnalano vetture ferme, con il cartello fuori servizio, ad occupare l’intero spazio adibito a parcheggio in attesa dei clienti.