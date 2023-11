Genova – E’ stato riconosciuto e fermato l’autore di oltre una decina di furti di cavi di rame lungo le linee ferroviarie che passano da Genova. Si tratterebbe di un 50enne italiano con una difficile situazione economica alle spalle e, probabilmente “ladro per necessità”.

Ad intrappolarlo alcuni dipendenti di Fincantieri che lo hanno riconosciuto da alcune immagini mostrate dalla polizia e acquisite dall’impianto di video sorveglianza delle ferrovie. Non è chiaro se l’uomo lavorasse o avesse lavorato per Fincantieri o se avesse semplicemente chiesto se ci fosse lavoro per lui presentandosi appunto al personale.

Le forze dell’ordine lo hanno individuato e fermato e per ora accusato di furto aggravato ma potrebbe essergli contestata anche l’accusa di interruzione di servizio pubblico poiché rubando i cavi ha causato il blocco della linea ferroviaria in diverse occasioni, causando anche ritardi record per i treni.