Genova – E’ stata riaperta a doppio senso di marcia solo a tarda notte la galleria Nino Bixio nel centro di Genova, chiusa parzialmente, nella notte, a causa di un grave incidente stradale.

Intorno alle 23 due auto e una moto si sono scontrate per cause ancora da accertare e ad avere la peggio è stato il ragazzo di 19 anni che guidava la moto.

Sul posto, tra piazza Corvetto e piazza Portello, sono arrivate le forze dell’ordine e l’ambulanza del 118 che tra trasferito il ragazzo ferito in ospedale.

Fortunatamente le ferite del giovane si sono rivelate meno gravi di quanto previsto inizialmente.

La galleria è però rimasta parzialmente chiusa per consentire i rilievi del caso e la rimozione dei veicoli incidentati.

(Foto dal gruppo Facebook Viabilità Genova)