Genova – Raffiche di vento molto forte spazzano la Liguria e scatta il consueto divieto di transito sulla Sopraelevata per scooter e moto e per mezzi telonati e furgonati.

A disporre il divieto il Comune di Genova.

Chiusi anche giardini e parchi e i cimiteri.

Una attenuazione del fenomeno è attesa per il pomeriggio ma i divieti restano in vigore sino a nuove disposizioni