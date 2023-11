Genova – Incidente stradale, questa mattina, in corso Quadrio, poco lontano dall’ex Mercato del Pesce. Per cause ancora da accertare un’auto e uno scooter si sono scontrati e ad avere la peggio è stato un ragazzo di 27 anni che viaggiava a bordo del mezzo a due ruote.

Il giovane è stato sbalzato dalla sella ed è caduto rovinosamente a terra riportando alcune ferite.

Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e la polizia locale.

Il ragazzo è stato stabilizzato e trasferito d’urgenza all’ospedale Galliera dove i medici hanno attribuito il codice giallo.

La polizia locale ha invece raccolto gli elementi utili a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e le responsabilità.