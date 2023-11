Un debole e temporaneo rinforzo del campo di alta pressione anticiclonica sul Mediterraneo determina il ritorno a condizioni più stabili sulla Liguria, in attesa di un nuovo passaggio perturbato previsto per giovedì e venerdì.

Queste, nel dettaglio, le previsioni del tempo di Limet Liguria per le prossime ore:

Martedì 28 novembre 2023

Al mattino condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la regione, salvo qualche residuo passaggio nuvoloso a levante nel corso della notte e delle primissime ore del mattino.

Al pomeriggio e in serata cielo sereno ovunque.

Venti al mattino venti tesi da nord-ovest su Genovese e Savonese, più moderati altrove. Nel pomeriggio venti tesi da NW, escluso il Ponente ligure, con rinforzi previsti in serata.

Mare molto mosso per onda lunga da ovest-sudovest. Mare agitato al largo.

Temperature minime in generale calo o al più stazionarie. Massime ovunque in aumento.

Sulla costa temperature minime tra +5/+11°C e massime tra +14/+18°C

Nell’interno temperature minime tra -3°C/+5°C e massime tra +6/+13°C