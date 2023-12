Genova – Ladri scatenati a Voltri dove, in poche ore, sono state svaligiate due case nella stessa via ma in condomini diversi e “beffando” le forze dell’ordine.

I ladri hanno colpito una prima volta ieri pomeriggio, in un condominio di via Pietra Ligure, portando via gioielli e oggetti di valore da un appartamento. Un colpo eseguito “da professionisti” considerato che proprietari e forze dell’ordine non sono riusciti a capire da dove sono entrati i ladri.

Appena le divise si sono allontanate è stato compiuto un secondo colpo in un altro condominio di via Pietra Ligure.

In questo caso i ladri hanno forzato la portafinestra di un terrazzo e poi hanno rovistato tra cassetti ed armadi per fuggire con un bottino di circa 500 euro.

Le forze dell’ordine sono tornate e hanno ispezionato l’appartamento alla ricerca di elementi utili alle indagini.

Molto probabilmente i malviventi avevano qualcuno sul posto a segnalare eventuali spostamenti “sospetti” o l’arrivo di polizia o carabinieri.

Cresce la preoccupazione dei residenti della zona visto il numero dei colpi messi a segno negli ultimi giorni.