Ventimiglia (Imperia) – Il corpo senza vita di un uomo è stato trovato questa mattina in via Gallardi. A dare l’allarme alcuni passanti che hanno notato il corpo ed hanno subito chiamato il 118 per i soccorsi e il 112 per le forze dell’ordine.

All’arrivo dell’ambulanza, però, per la persona non c’era più nulla da fare.

Dalle prime informazioni potrebbe trattarsi di un suicidio. Sul caso stanno indagando le forze dell’ordine.